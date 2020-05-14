ساديو ماني: خشيت على مستقبلي من محمد صلاح

أكد السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي أنه خشي على مستقبله من انضمام المصري محمد صلاح للريدز قادمًا من روما الإيطالي في صيف عام 2017.

وقال ساديو ماني لموقع "ليفربول إيكو": "قال لي كلوب إنه يثق بي، ومع مرور الوقت سوف ألعب إلى حد الإرهاق ومع ذلك، أخبرته أنني أريد اللعب".

وأضاف: "قال كلوب إنه كان عليه أن يدير فريقه، وكانت هناك أيضًا حقيقة أن كوتينيو كان على وشك المغادرة، لكنه لم يرغب في إخباري بذلك على الفور".

وساهم ماني مع ليفربول في تحقيق 3 بطولات، وهي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.