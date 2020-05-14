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تقارير.. بن شرقي يقترب من مغادرة الزمالك

الخميس 14/مايو/2020 - 12:49 م
بن شرقي
بن شرقي
حسام مجدي
اقترب واحد من نجوم نادي الزمالك من توجيه صدمة قوية للجميع والرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت تقارير صحفية تركية أن المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن نادي طرابزون سبور التركى قدم عرض للتعاقد مع بن شرقي في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

وكشفت التقارير أن المفاوضات بين نادي الزمالك وطرابزون تسير بشكل جيد حتى الآن ومن المحتمل أن يرحل اللاعب عن الزمالك في الصيف.

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