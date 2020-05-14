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تسريح 20 % من قوة العمل بأكبر شركات الطيران القطرية

الخميس 14/مايو/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
رويترز
 قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، إحدى أكبر الناقلات في منطقة الشرق الأوسط، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الشركة ستسرح ما يقرب من 20 بالمئة من قوة العمل بها بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدمير الطلب على السفر.

وقال أكبر الباكر في مقابلة تلفزيونية نشرها صحفي في بي.بي.سي على تويتر يوم الأربعاء ”للأسف، سيتعين علينا خفض نحو 20 بالمئة من قوة العمل“.

وقال الباكر إن الخفض ”قرار شديد الصعوبة“ لكن شركة الطيران المملوكة للدولة لا تملك ”بديلا آخر“.

كانت رويترز ذكرت في الخامس من مايو استنادا إلى رسالة داخلية عبر البريد الإلكتروني أن الخطوط القطرية ستقوم بخفض أعداد كبيرة من الوظائف تشمل أطقم الضيافة.

وكان لدى مجموعة الخطوط الجوية القطرية، التي تدرج شركة الطيران ضمن أصولها، 46 ألفا و684 موظفا في نهاية آخر سنة مالية أعلنت نتائجها في مارس 2019.

وقال الباكر لرويترز في مارس إن الشركة تستنزف السيولة وإنها ستطلب في نهاية المطاف مساعدة حكومية.


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