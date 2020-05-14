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فيراري يحدد خليفة فيتل

الخميس 14/مايو/2020 - 12:51 م
كارلوس
كارلوس
وكالات
أعلن فيراري، المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الخميس، أن السائق الإسباني كارلوس ساينز، سيخلف بطل العالم سابقا أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل.

وسيقود ساينز في الفريق الأحمر إلى جانب الفرنسي شارل لوكلير.

وساينز (25 عاما) في مكلارين منذ العام الماضي، وسيكون فيراري رابع فريق يقود له بعد ظهوره الأول في الفئة الأولى في 2015 مع تورو روسو الذي يتخذ من إيطاليا مقرا له.

وسبق لوالد ساينز الذي يحمل نفس الاسم الأول (كارلوس) الفوز ببطولة العالم للراليات مرتين.

وقال ماتيا بينوتو رئيس فريق فيراري "في ظل خبرته لخمسة مواسم في السباقات أثبت كارلوس أنه صاحب موهبة كبيرة وأنه يمتلك المقدرة الفنية والقدرات المطلوبة التي تجعل منه العنصر المثالي للانضمام لأسرتنا".

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