وصول أول بوابة للتعقيم والتطهير الإلكترونية لمجلس مدينة أبشواى

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أعلن المهندس مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواى عن وصول بوابة التعقيم والتطهير الالكترونية لمجلس المدينة لتعقيم الموظفين والعملاء بالساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك أستعدادًا لعودة العمل في الأيام القادمة عن قريب، وذلك ضمن الخطوات الاحترازية والوقائية للتصدي لأنتشار فيروس كورونا المستجد التي تتخذها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواى.



وأوفد مراد مسعود رئيس المركز مندوبًا من الوحدة المحلية يرافقه رمضان ربيع مندوبًا عن المتبرعين لاستلام بوابة التعقيم والتطهير لمجلس المدينة لتعقيم الموظفين والعملاء حاليًا واستعدادًا لعودة العمل في الأيام القادمة

تعمل هذه الوحدة بعدد ٦ رشاشات إلكترونيا مزودة بسنسور للتشغيل والإيقاف أوتوماتيكيا وكذلك مرفق معها جهاز لقياس الحرارة يدوي ومعقم يدوي.



وتقدمت الوحدة المحلية بخالص الشكر للمتبرعين على دورهم في المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع، وتم عمل تجربة عمليه لعملية قياس الحرارة والتعقيم لرئيس المركز وموظفي وعمال الوردية المسائية.



وترأس المهندس أيمن عزت سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، والمهندس مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواى على رأس حملة مكبرة لنقل سوق الجملة والباعة الثابتين، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ومحافظ الفيوم، بدعم من مركز الشرطة وقوه أمنية برئاسة العميد محمد جلال مأمور المركز والرائد إسلام العصار نائب المأمور، وشرطة مرافق الفيوم برئاسة النقيب شعبان محروس ورؤساء الوحدات المحلية والنواب ورؤساء القرى وقسم الإشغالات بالوحدة في الساعة الثالثة من صباح اليوم الخميس.



كما شنت الحملة رفع كافة الباعة الثابتين وتجار الجملة وبضائعهم من شوارع المدينة وشارع الجمهورية بالكامل وشارع السنترال وشارع البحر المغطي بأبو جنشو ومنطقة بنك القاهرة وشارع شرق السكة الحديد وجميع شوارع المدينة، وذلك لنقلهم إلى سويقة الشيخ رضوان بعد أعمال النظافة والإنارة بها وسويقة الشيخ عبد العليم بعد تمهيدها والمقر الجديد بمنطقة المرمح بعد رفع التراكمات ومخلفات هدم المباني.



وشدد السكرتير المساعد على إلزام البائعين بالمسافات الآمنة والتنبيه بالالتزام بارتداء الكمامات ونظافة وتطهير وتعقيم المكان أولا بأول، بالإضافة لاتخاذ كافة الإجراءات لمنع انعقاد السوق الأسبوعي للمدينة ومنع الأسواق والسويقات بالمدينة والقري، وكذلك التنبيه عليهم بالالتزام بمواقعهم وعدم المخالفة لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية والغرامات المباشرة والمصادرة النهائية للبضائع. وكذلك أصحاب المحلات بشارع. الجمهورية الإلتزام بمحلاتهم والرصيف،وضبط ٤ مركبات من التكاتك لمخالفتهم قانون الحظر والتحفظ عليهم وتحرير محضر غرامة الحظر.

