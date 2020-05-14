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قطر تعلن تسجيل 1733 إصابة جديدة بـفيروس كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 01:32 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، تسجيل 1733 إصابة جديدة بـفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وحاولت وسائل الإعلام التابعة لقطر بضرب العلاقات الإماراتية المغربية عن طريق نشر الأخبار والتقارير الزائفة، وتحاول قطر عبر ذبابها الإلكتروني الوقيعة بين الدول العربية.

 

وكانت قطر تستخدم منصات مأجورة ومرتزقة إعلاميين لفبركة الأخبار وإثارة الفرقة بين الشعوب، ولكن مثل تلك التقارير لا تؤثر على العلاقات القوية التي تجمع البلدين، من خلال السعي المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار وتكريس مبادئ التسامح والتعايش في العالم، وفقاً لمنصة "مداد نيوز".

 

هذا وتحظى العلاقات المغربية الإماراتية باهتمام واسع من طرف قيادتي البلدين، وتعتبر المملكة المغربية شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

فالإمارات في المركز الأول على صعيد الاستثمارات العربية بالمغرب في مجالات الطاقة والعمران والسياحة والاتصالات والخدمات، كما تقدر صادرات المغرب لدولة الإمارات بنحو 217 مليون درهم إماراتي في 2015، ولن تفلح آلة قطر الإخونجية من بث الفرقة بين الأشقاء.

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