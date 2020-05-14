برلماني: المصريون كشفوا مخططات "الإرهابية" للوقيعة مع الأشقاء العرب

وجه الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للمصريين الشرفاء من العالقين الذين عادوا إلى أرض الوطن على تصريحاتهم المهمة وإشادتهم الكبيرة بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع المصريين بالداخل والخارج وتكليفه للحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لإعادة أي مصري بالخارج يريد العودة إلي أرض الوطن بسبب فيروس كورونا.





وقال "حساسين " في بيان اليوم الخميس، إن هؤلاء المصريين الشرفاء كشفوا مخططات جماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها من قطر وتركيا للوقيعة بين مصر وأشقائها العرب بعد رفض المصريين وبشكل قاطع لأي إساءة إلي علاقات مصر بأشقائها العرب، معتبرا هذا الموقف الشجاع والتاريخي من المصريين بالخارج بمثابة صفعة قوية على وجوه تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.





خروج 160 من مستشفيات لعزل وارتفاع أعداد المتعافين لـ2486





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس.





2980 حالة تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.





تسجيل 338 إصابة جديدة بكورونا.. و12 وفاة





وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



