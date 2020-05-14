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للمرة الثانية.. هاشتاج "الصلاة من أجل الإنسانية" يتصدر "تويتر"

الخميس 14/مايو/2020 - 01:36 م
الإمام الطيب شيخ الأزهر
الإمام الطيب شيخ الأزهر
محمود الجلاد
تصدر هاشتاج #prayforhumanity "الصلاة من أجل الإنسانية" الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك للمرة الثانية على التوالى.

جاء ذلك للتعبير عن المشاركة ودعم المبادرة الإنسانية التي أعلنتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية يوم السبت الماضي، لجعل يوم الخميس 14 مايو يوما للدعاء والصلاة وفعل الخيرات من أجل أن يرفع الله الوباء عن البشر وأن يوفق العلماء والأطباء في الوصول إلى الدواء للقضاء على هذا الفيروس.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاج بشكل واسع النطاق، معربين عن اشادتهم بتلك الدعوة الفريدة من نوعها التى تجمع البشرية تحت مظلة واحدة، وهي انقاذ الإنسان من خطر ذلك الوباء دون النظر الي عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه.

وفى سياق متصل، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج HumanFraternity# "الأخوة الإنسانية" على "تويتر" فى كلا من إيطاليا وفرنسا، معبرين عن مشاركتهم بالدعاء والصلاة من اجل أن يرفع الله الوباء عن البشرية. 

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.


الرئيس العام للصليب الأحمر الإندونيسي يعلن مشاركته في الدعاء والصلاة من أجل الإنسانية 


رحب يوسف كالا، الرئيس العام للصليب الأحمر الإندونيسي، نائب الرئيس السابق لجمهورية إندونيسيا، بدعوة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية جمعاء في جميع أنحاء العالم.

ودعا الرئيس العام للصليب الأحمر الإندونيسي الشعب الإندونيسي بكل دياناتهم المشاركة في تأدية الصلاة والدعاء في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم.

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية الخميس 14مايو 2020، وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.

للمرة الثانية.. هاشتاج "الصلاة من أجل الإنسانية" يتصدر "تويتر"
للمرة الثانية.. هاشتاج "الصلاة من أجل الإنسانية" يتصدر "تويتر"

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