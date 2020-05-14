محافظ كفرالشيخ: دعم الوحدات المحلية بمعدات نظافة جديدة لتحسين الخدمات (صور)

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، إنه تم تسليم 6 لوادر لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة فى الوحدات المحلية، كذا تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى ومدن المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019-2020م، ويأتي فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة لحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



وأوضح محافظ كفرالشيخ، في بيان، أن هذه خطوة من ضمن خطوات تطوير منظومة النظافة بالمراكز والمدن والقرى لرفع المستوى العام للنظافة، موجهًا بعمل دوريات على مدار اليوم لتجوب الشوارع لرفع القمامة منها أول بأول، وتوعية المواطنين بضرورة إلقاء القمامة فى أماكنها المخصصة، للحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري‪، ‬بالإضافة إلى أهمية رفع الوعي البيئي لدى العاملين بهذا القطاع الهام بكافة مراكز وقرى المحافظة



أكد محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تولى ملف النظافة اهتمامًا كبيرًا، وتقدم كافة أوجه الدعم للنهوض بمنظومة النظافة، بمراكز ومدن وقرى المحافظة لخدمة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، والمحاسب علي الطباخ، مدير عام الشئون المالية، والمحاسب أيسر بكير، مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة.



وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.



وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



