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بعد تسليط "الاختيار" الضوء عليه.. هذا ما فعله "عشماوي" في ليبيا

الخميس 14/مايو/2020 - 01:38 م
الفنان أحمد العوضي يجسد دور عشماوي
الفنان أحمد العوضي يجسد دور عشماوي
ياسمين مبروك
أعاد مشهد انتقال الإرهابي هشام عشماوي، إلى ليبيا، في الحلقة العشرين من مسلسل الاختيار، للأذهان، الأعمال والجرائم الإرهابية التي نفذها هناك، بحق الشعب المصري والليبي، وتدريب عناصر التنظيم الذي أسسه.

علاقة عشماوي بالإرهابيين

وتوطدت علاقة الإرهابي هشام عشماوي بالجماعات الإرهابية في ليبيا، منذ عام 2012م، حينما سافر للعلاج هناك، بعد إصابته في عملية تبادل إطلاق النار بين الجيش المصري وجماعة بيت المقدس.

تنظيم المرابطون

وانضم الإرهابي، لتنظيم داعش، ونفذ عمليات إرهابية عديدة باسمه، ثم انشق عنه، وأسس تنظيم "المرابطون" في ليبيا والموالى لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، ونصب نفسه أميرًا للتنظيم، وتولى عملية تدريب عناصره وتنفيذ جرائم إرهابية.

تنظيم عسكري في ليبيا

وشكل عشماوي تنظيمًا عسكريًا نشط على الحدود بين مصر وليبيا، وارتكب العديد من الجرائم بحق المصريين والليبيين، بالتعاون مع تنظيم "مجلس شورى درنة" المنتمي لتنظيم القاعدة.

وبعدها، سافر "عشماوي" إلى تركيا، وتلقى دعمًا وتمويلًا من الجماعات الإرهابية، في الامتلاء بعمليات إرهابية سوداء، حيث انضم إلى سوريا وقاتل ضد نظام بشار الأسد.

وكانت السلطات الليبية، ألقت القبض على الإرهابي هشام عشماوي في درنة، حيث واجه حكمًا بالإعدام بقضية "ضرب كمين الفرافرة".

وفي أواخر مايو الماضي، تسلمت السلطات المصرية الإرهابى هشام العشماوى من الجيش الوطني الليبي، والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة، ونفّذ عددًا من العمليات الإرهابية بدولتى ليبيا ومصر، والذي قام أبناء القوات المسلحة الليبية بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة.
 
وقال مكتب الإعلام التابع للجيش الليبي، إن عملية التسليم تأتي في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وفي ضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة.

يجسد مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى في سيناء.

ويعتبر مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق، محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، وإياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

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هشام عشماوي عمليات ارهابيه تنظيم المرابطون السفر ليبيا الإرهاب

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