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حجز صاحب صيدلية لحيازته على 8 آلاف قرص أدوية محظورة بعابدين

الخميس 14/مايو/2020 - 01:38 م
متهم
متهم
داليا عادل
أمرت نيابة عابدين الجزئية اليوم الخميس، حجز صاحب صيدلية بحوزته 8 آلاف قرص أدوية مهربة جمركيا و437 قطعة كمامات ومطهرات مجهولة المصدر 24 ساعة على ذمة التحريات، وطالبت بالتحفظ على المضبوطات.

البداية عنما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، اليوم الخميس، القبض على صاحب صيدلية بحوزته 8 آلاف قرص أدوية مهربة جمركيا و437 قطعة كمامات ومطهرات مجهولة المصدر بعابدين.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من مباحث التموين مفاده ضبط المدير المسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين لحيازته 8000 قرص من الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض، مُهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش التدليس على جمهور المستهلكين، و437 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة وكحول مطهر" مجهولة المصدر بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

وةحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات وصدرت قرارها السابق.

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وفي سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية من إحدى السيدات، بتلقيها إتصال هاتفى من شقيقتها المتواجدة بإحدى الدول العربية، وأبلغتها باختطاف (نجلها، ميكانيكى) مقيم لدى جدته لوالدته بذات العنوان وورود مقطع "فيديو" على هاتفها يتضمن مشاهد لنجلها ويطلب خلاله مجهولين مبلغ 30 ألف درهم، كفدية لإطلاق سراحه.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 5 أشخاص أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية، وسيدة، مقيمين بدائرة مركز المحلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وأمكن تحرير المختطف من مكان احتجازه بمسكن أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من المتهم الهارب خارج البلاد لوجود خلافات مالية مع والدة المختطف، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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