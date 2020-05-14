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ارتفاع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.67% بختام تعاملات اليوم

الخميس 14/مايو/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
ارتفع المؤشر العام لسوق ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.67% رابحاً 8.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1240.65 نقطة، بعد تراجعها 8 جلسات متتالية، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيمة 207.8 ألف درهم.
 
وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 38.87% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 3.54%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.3%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.43% بضغوط هبوط سهم شركة إي.بي.إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.51%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
 
كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم شركة مجموعة جي أف أتش المالية بنسبة 1.42%.
 
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، عن شراء المساهم الرئيسي عبد الحميد زينل محمد زينل، أمس الأربعاء، عدد 25025 سهم لترتفع نسبة مساهمته من 6.38% إلى 6.49% بعد وصول إجمالي عدد الأسهم المملوكة له 1.6 مليون سهم.
 
فيما أعلنت شركة دلمون الدواجن، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو، حيث تمت مناقشة الأمور الاعتيادية وأحدث التطورات لأعمال الشركة، وأمور عامة.رابحاً 8.24 نقطة ليغلق عند مستوى 1240.65 نقطة، بعد تراجعها 8 جلسات متتالية، وبلغ حجم التداول 1.3 مليون سهم بقيمة 207.8 ألف درهم.
 
وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 38.87% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 3.54%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.3%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.43% بضغوط هبوط سهم شركة إي.بي.إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.51%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
 
كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم شركة مجموعة جي أف أتش المالية بنسبة 1.42%.
 
 
وفي سياق متصل أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، عن شراء المساهم الرئيسي عبد الحميد زينل محمد زينل، أمس الأربعاء، عدد 25025 سهم لترتفع نسبة مساهمته من 6.38% إلى 6.49% بعد وصول إجمالي عدد الأسهم المملوكة له 1.6 مليون سهم.
 
فيما أعلنت شركة دلمون الدواجن، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو، حيث تمت مناقشة الأمور الاعتيادية وأحدث التطورات لأعمال الشركة، وأمور عامة.

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