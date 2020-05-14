عبد الباسط حمودة وعمر كمال يشعلان السوشيال ميديا بجلسة "سلطنة"

Advertisements

شارك الفنان عمر كمال، جمهوره بمجموعات فيديوهات جديدة له برفقة الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة، على حسابه الشخصي، عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".



وقال عمر، خلال مقطع الفيديو:"والنبى يابا عاوز حتة خدت إيه والنبى"، ليبدأ عبد الباسط فى غناء "خدت إيه"، بأدائه المعروف وبصوته المميز.



يذكر أن آخر اعمال عمر كمال، أغنية "البرنس" لصالح مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، وطرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ الساعات الأولى التي طرحت فيها.