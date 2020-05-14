ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 14-5-2020 في سوق الصاغة

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر 4 جنيهات، ليسجل 749 جنيها للجرام وذلك في ظل ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا لـ 1717 دولار، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 642 جنيها

عيار 21 : 749 جنيها

عيار 24 : 856.00 جنيها

الجنيه الذهب : 5992 جنيها

السعر العالمي " الأوقية" : 1717 دولار

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1714.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز 0.8 % في الجلسة السابقة بفعل رؤية باول القاتمة لفرص تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1723.80 دولار.

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى مؤسسة فيليب فيوتشرز ”تعليقات باول بأنه ليس متحمسا لأسعار الفائدة السلبية حدت من موجة ارتفاع الذهب“.

لكن ساندو قال إن الخطاب بصفة عامة كان إيجابيا للذهب مضيفا أن ”الأسعار ارتفعت بعد أن قال باول إن الاقتصادات لا تبلى بلاء حسنا بسبب الفيروس ويمكن توقع المزيد من التحفيز. وهو يتوقع المزيد على الصعيد المالي“ ، بحسب وكالة رويترز

ويوم الأربعاء، تعهد باول باستخدام أدوات البنك المركزي وفق ما تقتضيه الحاجة، ودعا لإنفاق مالي إضافي لمساعدة الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.

وتتركز الأنظار حاليا على بيانات إعانة البطالة الأمريكية المقرر صدروها بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن آفاق الاقتصاد.

وتطلق البنوك المركزية والحكومات في أنحاء العالم دعما ماليا ونقديا غير مسبوق لحماية اقتصاداتها من الجائحة.

ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق إذ أنه يُعتبر في المعتاد وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وتراجع العملة.

وفي تأكيد للأثر الاقتصادي للوباء، تراجعت أسعار المنتجين الأمريكيين في أبريل نيسان بأكبر قدر منذ 2009، مما قاد إلى أكبر انخفاض سنوي في نحو أربع سنوات ونصف السنة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1825.81 دولار للأوقية، بعد أن انخفض 2.3 بالمئة يوم الأربعاء.