Advertisements

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 14-5-2020 في سوق الصاغة

الخميس 14/مايو/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر 4 جنيهات، ليسجل 749 جنيها للجرام وذلك في ظل ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا لـ 1717 دولار، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:
 
 
أسعار الذهب اليوم:
 
عيار 18 : 642 جنيها
 
عيار 21 : 749 جنيها
 
عيار 24 : 856.00 جنيها
 
الجنيه الذهب : 5992 جنيها
 
السعر العالمي " الأوقية" : 1717 دولار
 
 
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1714.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز 0.8 % في الجلسة السابقة بفعل رؤية باول القاتمة لفرص تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1723.80 دولار.
 
وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى مؤسسة فيليب فيوتشرز ”تعليقات باول بأنه ليس متحمسا لأسعار الفائدة السلبية حدت من موجة ارتفاع الذهب“.
 
لكن ساندو قال إن الخطاب بصفة عامة كان إيجابيا للذهب مضيفا أن ”الأسعار ارتفعت بعد أن قال باول إن الاقتصادات لا تبلى بلاء حسنا بسبب الفيروس ويمكن توقع المزيد من التحفيز. وهو يتوقع المزيد على الصعيد المالي“ ، بحسب وكالة رويترز
 
ويوم الأربعاء، تعهد باول باستخدام أدوات البنك المركزي وفق ما تقتضيه الحاجة، ودعا لإنفاق مالي إضافي لمساعدة الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.
 
وتتركز الأنظار حاليا على بيانات إعانة البطالة الأمريكية المقرر صدروها بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن آفاق الاقتصاد.
 
وتطلق البنوك المركزية والحكومات في أنحاء العالم دعما ماليا ونقديا غير مسبوق لحماية اقتصاداتها من الجائحة.
 
ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق إذ أنه يُعتبر في المعتاد وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وتراجع العملة.
 
وفي تأكيد للأثر الاقتصادي للوباء، تراجعت أسعار المنتجين الأمريكيين في أبريل نيسان بأكبر قدر منذ 2009، مما قاد إلى أكبر انخفاض سنوي في نحو أربع سنوات ونصف السنة.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1825.81 دولار للأوقية، بعد أن انخفض 2.3 بالمئة يوم الأربعاء.
 
وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 765.96 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 15.52 دولار.

أخبار تهمك

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

وكالة الأدوية الأوروبية تكشف عن موعد إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ يوم

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ يومين

الأهلي يحسم موقفه من عودة نجم الفريق المعار

منذ 43 دقيقة

بعد زواجها.. طليق ياسمين عبد العزيز في المستشفى

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

منذ ساعتين و 29 دقيقة

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ يومين

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 23 ساعة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ يوم

كامل الوزير يرد على صورة "الكوبري في البلكونة" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تقارير.. بن شرقي يقترب من مغادرة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ يوم

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:26 ص

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

07:09 ص

وكالة الأدوية الأوروبية تكشف عن موعد إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

11:30 ص

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

03:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟