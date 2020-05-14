الغضبان: بورسعيد تخطت 200 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد

Advertisements

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وصلت إلى أكثر من 200 حالة بعد الارتفاع الملحوظ خلال الأيام القليلة السابقة بسبب العادات السيئة وعدم اتخاذ الإجراءات الإحترازية التي أقرتها الدولة المصرية للحد من انتشار كوفيد 19.



والتقى محافظ بورسعيد، بمسئولي المنظومة الصحية من الدكتور أحمد حسن ابو هاشم، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عادل تعيلب، رئيس هيئة الرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.



واستمع "الغضبان"، لاستعداد العاملين داخل المدينة الشبابية من أطقم طبية وعمال واداريين، تمهيدا لافتتاحها بعد التجهيزات الطبية كمقر لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس ولم يظهر عليهم ثمة أعراض.



حضر اللقاء لفيف من القيادات الطبية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد، حيث أكد المحافظ علي ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعتية.





كان اللواء عادل الغضبان، قدم التهنئة لجميع أعضاء هيئات التمريض بكافة المستشفيات الحكومية والخاصة والمنشآت الطبية في مصر ومحافظة بورسعيد بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للتمريض، مشيدا بالدور البطولي والفدائي الذي يقوم به أعضاء هيئة التمريض الذين يضحون بحياتهم وراحتهم فى سبيل خدمة المرضى ويواصلون العمل ليلا نهارا لتقديم الرعاية الطبية والصحية للمرضى فى هذه الظروف الحرجة حتى يتم شفائهم.



وأضاف المحافظ، أن ملائكة الرحمة لا يقل دورهم عن المحاربين فى ساحة المعركة فهم جنود الجيش الأبيض الذين يدافعون عن الأمن الصحي وحياه آلاف وملايين المواطنين وما يقومون به من مجهودات غير عادية في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها مصرنا الحبيبة في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا المستجد.



وفي سياق آخر، عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الخميس اجتماعًا لمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذى بالمشروعات التنموية والخدمية التى تتم بعدد من القطاعات بالمحافظة.وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة.



وخلال الاجتماع، ناقش اللواء عادل الغضبان مع الحضور الموقف التنفيذى الحالى لعدد من المشروعات الخدمية فى بورسعيد



وأكد محافظ بورسعيد، علي أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المنفذة للمشروعات الحالية بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال وتذليل اي عقبات، يأتي ذلك في اطار المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي تتم علي ارض المحافظة.

