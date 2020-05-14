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بمناسبة عيد تحرير سيناء.. الإفراج عن 228 سجينا

الخميس 14/مايو/2020 - 01:46 م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
هبة عبد الحفيظ
عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 228 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 300 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

وجاء ذلك استمرارًا لتنفيذ قرار عبد الفتاح السيسي، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال (بعيد تحرير سيناء 2020).

ضبط 975 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية

وفي سياق آخر، إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 975 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1089 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 11421 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط 310 قضايا متنوعة. 

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهودها عن ضبط 102 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط 5 قضايا متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3 قضايا (مصنفات سمعية وبصرية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وجاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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وزير الداخلية تحرير سيناء المستحق الداخلية إفراج

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