الأهلي يحسم موقفه من عودة نجم الفريق المعار

استقر النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية بشكل نهائي على مصير واحد من نجوم الفريق المعارين خلال الفترة القادمة.





واستقر مسئولو القلعة الحمراء على تجديد إعارة صلاح محسن مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي سموحة خلال الفترة المقبلة.





وكان صلاح محسن هو من طلب من إدارة الأهلي الموافقة على تجديد إعارته مع الفريق السكندري لموسم أخر.





ويشعر صلاح محسن بالراحة مع نادي سموحة لذلك طلب تجديد إعارته مع الفريق لموسم أخر ليحصل على فرصة أكبر لإثبات نفسه.