تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بختام تعاملات اليوم بنسبة 0.75%

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.75% خاسراً 66.27 نقطة ليغلق عند مستوى 8735.43 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها العقارات، وبلغ حجم التداول 229.4 مليون سهم بقيمة 329.5 مليون ريال عبر تنفيذ 11.1 ألف صفقة، وتراجع 29 سهماً، فيما ارتفع 15 سهماً، واستقر سهم واحد.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.58%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.28%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 2%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.37%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.05%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة ناقلات، إطلاق المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاقية تسلّم الإدارة الفنية والتشغيلية لأسطولها من شركة "شل إنترناشونال للتجارة والشحن المحدودة" (شل)، حيث باشرت باستلام إدارة سفينة "المايدة" لنقل الغاز الطبيعى المسال من طراز كيو ماكس وهى السفينة الأولى ضمن المرحلة الثانية من اتفاقية النقل التدريجى لإدارة السفن بين الشركتين.



