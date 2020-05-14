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انخفاض معدلات البطالة في فرنسا لأدنى مستوى في 11 عاما

الخميس 14/مايو/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
قال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (آي.إن.إس.إي.إي) اليوم إن البطالة في فرنسا انخفضت في الربع الأول لأدنى مستوى في 11 عاما إذ عجز العاطلون عن العمل عن السعي للالتحاق بوظائف فور أن دخلت فرنسا في إجراءات عزل عام للحد من انتشار فيروس كورونا.


وخلص مسح فصلي أجراه المعهد إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 7.8 في المائة من 8.1 في المائة في الربع الرابع، ليبلغ أدنى مستوى منذ أواخر 2008، وفقا لـ"رويترز".


وذكر المعهد أن إجراءات العزل العام على مستوى البلاد في فرنسا، والتي بدأت في 17 مارس، قلصت عدد أولئك الذين يُصنفون عادة كعاطلين إذ أنها جعلت من المستحيل أن يبحثوا عن عمل، وتستبعد معايير البطالة في المعتاد أولئك الذين يقولون إنهم توقفوا عن البحث عن وظائف.


وقال المعهد أنه في فترة ما قبل إجراءات العزل، بلغ معدل البطالة 2.8 في المائة.

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