برلماني: إصابة نائبة بكورونا لن يؤثر على دور المجلس (فيديو)

أعرب الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن امنيته للنائبة شيرين فراج، المصابة بفيروس كورونا بالشفاء العاجل، وأن تعود لممارسة نشاطها النيابي المعتاد.





وأضاف "مرشد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "60 دقيقة لايف" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن إصابة النائبة لن يؤثر على انعقاد جلسات البرلمان، وقيام المجلس بدوره، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة احترام المجابهة المجتمعية الآمنة للفيروس، وأن يلتزم الجميع بارتداء الكمامات.





وتابع عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن جميع أنواع الكمامات هي عبارة عن درجات متفاوتة من الوقاية من وصول الرذاذ للفم والأنف، مشيرًا إلى أن ارتداء كمامة مصنعة من القماش العادي أفضل من عدم ارتداء كمامة نهائيًا، موضحًا أن هناك كمامات بدرجات عالية جدًا تمنع دخول الميكروبات والفيروسات، وهذه يقتصر استخدامها على الأطباء المتعاملين مع مصابي كورونا مباشرة.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.





وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.



