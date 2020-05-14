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جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على سائق سيارة فلسطيني قرب الخليل

الخميس 14/مايو/2020 - 02:00 م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، النار على سائق سيارة فلسطيني قرب الخليل بتهمة محاولته تنفيذ عملية دهس أصيب فيها جندي إسرائيلي،.

 

وقتل فتى وأصيب 4 شبان برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار بمحافظة الخليل، أمس الأربعاء، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

 وذكرت مصادر عبرية، يوم الثلاثاء الماضي، بشأن إحباط عملية طعن عند حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة وتم إطلاق النار على المنفذ.

 

وأصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، حيث تم اعتقاله وما زال مجهول الهوية.

 

وكانت قوات الاحتلال قالت:" إنه تم احباط عملية طعن عند حاجز قلنديا وأنه تم "تحييد" المنفذ.

 

ومن جانبها، أكدت القناة السابعة العبرية، أن عناصر ما يسمى حرس الحدود، أطلقوا النار على فلسطيني حاول مهاجمتهم بسكين، مما أدى إلى إصابته بجروح ومن ثم اعتقاله.

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