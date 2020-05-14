بزعم بيع قطعة أرض.. شخصان يستوليان على 23 مليون جنيه من سيدة بأسيوط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عن ملابسات ممارسة شخصين، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم والحصول من إحدى المواطنات على 23 مليون و500 ألف جنيه بزعم بيع قطعة أرض مساحتها 780م2 كائنة بمدينة أسيوط عقب إيهامهما لها بملكيتهما لتلك الأرض "خلافًا للحقيقة"وعدم رد المبلغ المالى المستولى عليه.





وأكدت التحريات صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



