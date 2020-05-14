تفاصيل جديدة بشأن مقتل "ريهام" خلال أحداث مسلسل فرصة ثانية الحلقة 20

مسلسل فرصة ثانية الحلقة 20 ، تشارك الجميلة ياسمين صبري بعمل درامي مميز خلال رمضان 2020 الجاري ذات الطابع الرومانسي ويشاركها النجم الصاعد بقوة أحمد مجدي وكوكبة من ألمع النجوم.





تفاصيل مسلسل فرصة ثانية الحلقة 20





ويبحث عشاق النجمة ياسمين صبري عن مسلسل فرصة ثانية الحلقة 20 لمتابعة التفاصيل التي شهدتها أحداث الحلقة والتطورات الكبيرة ولاسيما في قضية مقتل أيتن عامر التي تقدم شخصية "ريهام" زوجة أحمد مجدي الذي حبس متهما في قتلها.





أحداث مسلسل فرصة ثانية الحلقة 20





وتطورت أحداث مسلسل فرصة ثانية الحلقة 20 حيث ظهر دليل جديد يقربه من البراءة بعد سعي والده النجم القدير "محمود البزاوي" وإقناع صديقة ريهام المقربة من الإدلاء بشهادتها بالحالة النفسية لريهام قبل وفاتها، وعلاجها عند طبيب نفسي لتخبره بمكانه.





دليل براءة مجدي في مسلسل فرصة ثانية الحلقة 20





تواصل والد أحمد مجدي بالطبيب المعالج لأيتن عامر ليطلب شهادته بأنها كانت تعالج عنده وكانت تعاني من حالة نفسية صعبة، حيث اقتنع الطبيب مقررا الإدلاء بشهادته في القضية لإنقاذ زوجها البرئ، في ظل إصرار النيابة على أن موقف مجدي معقد للغاية.





ياسمين تزور زياد في مسلسل فرصة ثانية الحلقة 20





توجهت ياسمين صبري التي تجسد شخصية "ملك" التي يحبها "مجدي" الذي يقدم شخصية زياد لزيارته بمحبسه، إلا أنه حدثت مشاداة بينهما حيث ألقى عليها اللوم في كل ما حدث له ويطالبها بعدم زيارته مرة ثانية ليغادر الزنزانة قبل انتهاء مسلسل فرصة ثانية الحلقة 20 .





مشاهد مسلسل فرصة ثانية الحلقة 20





وتسارعت أحداث مسلسل فرصة ثانية الحلقة 20 حيث شهدت عودة إدوراد لصوابه حيث ترك علاقته بالسكرتيرة "هبة عبدالغني" وقرر العودة لزوجته والإنجاب منها وتكوين أسرة عادية.





براءة مجدي خلال مسلسل فرصة ثانية الحلقة 20





وظهر دليل آخر يقرب "زياد" من مغادرة السجن وبراءته من قتل "أيتن عامر" حيث شهدت أحداث مسلسل فرصة ثانية الحلقة 20 ظهور شخص غريب كان بغيبوبة شاهد انتحار زوجة أحمد مجدي مقررا الاعتراف بشهادته.





أبطال مسلسل فرصة ثانية





ويشارك النجمة ياسمين صبري بطولة مسلسل "فرصة ثانية" النجم الصاعد أحمد مجدي إلى جانب مشاركة الفنان القدير محمود البزاوي ونهال عنبر إضافة إلى هبة مجدي ونخبة من ألمع نجوم الساحة.







