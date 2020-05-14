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باريس سان جيرمان يقرر شراء ايكاردي

الخميس 14/مايو/2020 - 02:05 م
ايكاردي
ايكاردي
أميرة فطيم
يخطط نادي باريس سان جيرمان لتفعيل بند شراء مهاجمه الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، المعار من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن إدارة نادي بي إس جي فتحت خط المفاوضات مع الإنتر لتفعيل بند شراء إيكاردي قبل حلول 31 مايو الجاري.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن نادي باريس سان جيرمان يسعي لتقليص المقابل المادي للصفقة من 70 مليون إلى 60 مليون يورو، بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت كرة القدم بعد تعطيل أغلب الأحداث الرياضية الهامة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيما رفض نادي إنتر ميلان خفض قيمة صفقة إيكاردي، لذا يخطط باريس سان جيرمان لعقد صفقة تبادلية مع إدارة النيراتزوري، لتعويضه بأحد لاعبيه مقابل شراء النجم الأرجنتيني.

يذكر أن نادي يوفنتوس يستهدف أيضا التعاقد مع إيكاردي، ليحل مكان مواطنه الأرجنتيني جونزالو هيجواين، الذي من المحتمل أن يرحل عن النادي في الصيف المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد إعارة النجم الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان في نهاية الموسم، وذلك بعدما خاض مع الفريق 31 مباراة، سجل خلالهم 20 هدفا.

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