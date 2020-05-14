الليلة.. معتصم النهار ضيف برنامج "إغلب السقا"

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يحل الفنان معتصم النهار، الليلة ضيف برنامج "إغلب السقا" الذي يقدمه الفنان أحمد السقا والأعلامية رزان المغربي، على شاشة قناة "أم بي سي مصر" في تمام الساعة 7 مسًاء.



برنامج "إغلب السقا" يعرض يوميًا، وتدور أحداث البرنامج حول منافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، على مدار ساعة كاملة وفي نهاية الحلقة يتبرغ الضيف بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.



ويعرض برنامج"إغلب السقا" يوميًا طوال شهر رمضان الكريم على شاشة قناة "أم بي سي مصر" في تمام الساعة 7 مسًاء، ويستضيف خلاله 30 فنان من نجوم الوسط الفني.