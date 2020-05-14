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تحذير عالمي من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 02:21 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

قالت منظمة الأمم المتحدة، إن وباء "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، يثير أزمة عالمية كبرى في مجال الصحة العقلية.

 

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال رسالة عبر الفيديو، اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات النفسية الناجمة عن فيروس كورونا.

 

وقال غوتيريش: "بعد عقود من الإهمال وقلة الاستثمار في خدمات الصحة العقلية، فإن وباء كوفيد 19 يثقل الآن كاهل العائلات والمجتمعات بضغوط نفسية إضافية"، مضيفًا: "حتى عندما تتم السيطرة على الوباء، فإن الحزن والقلق والاكتئاب سيواصل التأثير على الأشخاص والمجتمعات".

 

وذكرت الأمم المتحدة، أن التركيز الأكبر على حماية الصحة الجسدية خلال الأشهر الأولى من الأزمة، إلا أنها تضع أيضا ضغوطا ذهنية هائلة على عدد كبير من سكان العالم.

 

وكان تقرير الأمم المتحدة، سلط الضوء على الضغوط النفسية التي يعانيها الأشخاص الذين يخشون من أنهم أو أحباءهم سيصابون أو يموتون بالفيروس، الذي أودى بحياة نحو 300 ألف شخص في أنحاء العالم منذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي.

 

وأشار تقرير منظمة الأمم المتحدة، إلى التأثير النفسي على أعداد كبيرة من الأشخاص الذين فقدوا عملهم أو أصبحوا معرضين لفقدانه، وانفصلوا عن أحبائهم أو عانوا تدابير الإغلاق الصارمة.

 

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