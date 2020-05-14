تحرك عاجل من رئيس الوزراء بشأن طبيب فقد بصره في مستشفى العزل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية العليا، متابعته المستمرة لتطورات حالة الطبيب محمود سامي فتحي، الذي كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم، ولديه مشكلة حاليًا في عدم القدرة على الرؤية.





وكشف المستشار الطبي لرئيس الوزراء أنه بعرض الحالة على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، أوصت بتوجيها للمركز الطبي العالمي، لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة وعلاج الطبيب المذكور على نفقة الدولة.