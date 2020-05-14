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إيطاليا توافق على حزمة تحفيز بقيمة 55 مليار يورو لمواجهة كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
 قال رئيس الوزراء الإيطالي جيسيبي كونتي اليوم إن الحكومة وافقت بعد تأخر طويل على حزمة تحفيز حجمها 55 مليار يورو (59.6 مليار دولار) لمساعدة الشركات والأُسر على اجتياز أزمة فيروس كورونا.

كان كونتي تعهد بالإجراءات الشهر الماضي، لكن خلافات متكررة داخل ائتلافه الآخذ بالتصدع فيما يتعلق بأوجه متعددة من الحزمة، التي تقع تفاصيلها في نحو 500 صفحة، أدت إلى تعطيلات.


وقال كونتي عقب اجتماع لمجلس الوزراء "عكفنا على هذا المرسوم مدركين أن البلد يمر بظرف بالغ الصعوبة.إنه يحقق المتطلبات الضرورية لكي تتيح مرحلة إعادة الفتح هذه فرص التعافي الاقتصادي والاجتماعي."

تتوقع روما أن ينكمش الاقتصاد ثمانية بالمئة على الأقل هذا العام نتيجة لجائحة كوفيد-19، التي أودت بحياة 31 ألفا و106 أشخاص في إيطاليا -- ثالث أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.


يتضمن التحفيز، الذي يعقب حزمة أولى حجمها 25 مليار يورو أُقرت في مارس، مزيجا من المنح والإعفاءات الضريبية لمساعدة الشركات في خضم التباطؤ الاقتصادي. ويقدم مساعدات متنوعة للأُسر، تشمل دعما لرعاية الأطفال وحوافز لتعزيز القطاع السياحي المنكوب.


وتتوقع الخزانة أن يرفع الإنفاق الإضافي، فضلا عن انهيار حصيلة الضرائب، عجز الميزانية إلى 10.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذ العام، في حين من المتوقع أن يرتفع الدين العام حوالي 20 نقطة مئوية إلى 155.7 بالمئة من الناتج الإجمالي.


ولم تتضح التفاصيل الكاملة لحزمة التحفيز بعد، لكن مسودة اطلعت عليها رويترز أظهرت أن الحكومة رصدت 15 مليار يورو إضافية لتمويل برامج التسريح المؤقت للعاملين كي لا تلجأ الشركات إلى الاستغناءات النهائية.

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