هاني رمزي مع لطيفة ومحمد حماقي في إفطار رمضاني.. والجمهور: "فين التباعد الاجتماعي"

نشر الفنان هاني رمزي، صور مجمعه له برفقة عدد من نجوم الفن عقب إفطار رمضاني جمعهم ليلة أمس، وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكانت الصور تضم مجموعة من نجوم الفن عقب إفطار جماعي، وكان أبرزهم لطيفه ومحمد حماقي، وعلق "هاني" علي الصورة قائلاً: "أحلى فطار رمضان مع أعز الأصدقاء رمضان_كريم، رمضان2020، محمد حماقي لطيفه تامر وجيه ممدوح موسي جوهري حمدي بدر طارق حماقى، عادل".

وتبادل جمهور "رمزي" معه التعليقات منتقدين لهم حيث قالوا:" ليه مش بتراعو التباعد الإجتماعي، أنتم تتجمعوا تفطروا وتعملوا إعلانات وتاخدوا فلوس وإحنا قاعدين بالبيت".