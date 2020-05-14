حالة من الجدل بين الجمهور بسبب شخصية هبة عبد الغني في "فرصة تانية"

أحدث شخصية صافي التي تجسدها الفنانة هبة عبد الغني في مسلسل فرصة تانية الذي يتم عرضه خلال الماراثون الرمضاني الحالي 2020، جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا، ما بين متعاطف معها او منتقدها، ولكن الجميع اتفق على تألق هبة في تقديمها للشخصية التي جعلتهم في حيرة، ما بين شخصية صافي الطبية، وشخصية السكرتارية التي تريد خطف زوج من زوجته.

وجاءت الحلقة الـ 20 من مسلسل فرصة تانية، لتشعل مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل المواجهة النارية بين صافي وزوجته سامح، مما جعل الجمهور يتعاطف أكثر معها خاصة بعدما كشفت الحلقة عن أن سامح الشخصية التي يقدمها إدوارد، كان يتخذها وسيلة لإثارة الغيرة في نفس زوجته، ولكن لا يحمل لها أي مشاعر حب، مما جعلها تشعل حالة الجدل بين المشاهدين، ما بين تعاطف معها وانها مظلومة، وشريحة أخرى ترى أنها مبدأ خطف زوج من زوجته مرفوض تماما، ولكن الجميع اتفق على مبدأ واحد تألق هبة في تقديم الشخصية.

وكان من أبرز التعليقات ": الوك رائع، دورك روعة، كل مرة بختاري ادوار رائعة" وغيرها العديد من التعليقات الأخرى.

ويعد هذا المسلسل التعاون الأول الذي يجمع هبة مع كل من المؤلف محمد سيد بشير والمؤلف مصطفى جمال هاشم و المخرج مرقس عادل، الي جانب كونه ثاني عمل يجمع هبة وياسمين صبري، بعدما قدما سويا مسلسل "الحصان الأسود" الذي عرض في رمضان 2017، و ثاني بطولة مطلقة للنجمة ياسمين صبري بالساحة الدرامية، وهو من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي.

يشارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

مسلسل '' فرصة تانيه '' معالجه دراميه محمد سيد بشير ، و تأليف مصطفي جمال هاشم ، وإخراج مرقس عادل.