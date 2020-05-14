تسجيل حالة وفاة واحدة و81 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس، أول حالة وفاة بالفيروس في آخر 4 أيام، و81 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 189 والإصابات إلى 6593.

وأشارات الإحصائيات إلى انخفاض معدل الإصابات الجديدة، مقارنة بيوم أمس الأربعاء الذي سجلت فيه 94 إصابة جديدة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة المغربية، بلغ عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، 70345 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المغربية،، تسجيل 137 إصابة جديدة بلفيروس كورونا والمجموع يبلغ 6418.

ويذكر أن سجلت وزارة الصحة المغربية، يوم الإثنين الماضي، تعافيي 257 من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ليبلغ الإجمالي 2811 حالة.