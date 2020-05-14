الأهلي يصدم إنبي بشأن ضم نجم الفريق

تلقى نادي إنبي نبأ صادم بشأن التعاقد مع واحد من نجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان نادي إنبي قد أظهر رغبة في شراء عقد محمد شريف لاعب الفريق والمعار من صفوف الأهلي بشكل نهائي في الفترة القادمة.





ولكن قرر الأهلي عودة محمد شريف إلى صفوف الفريق عقب انتهاء إعارته مع إنبي وتجديد عقده لمدة 3 مواسم قادمة ليستمر مع الفريق.





وجاء قرار الأهلي بعودة محمد شريف في نهاية الموسم بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد تألق اللاعب الذي لفت نظره في الموسم الحالي.



