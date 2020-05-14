حملات تموينية مكثفة تضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة

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نجحت الأجهزة التنفيذية بالدقهلية بالتنسيق مع مديرية التموين من ضبط ٢٣٠ كيلو لحوم وتحرير ٥ محاضر في حملة مكبرة علي الأسواق ومنافذ بيع اللحوم.



قاد الحملة الدكتورأحمد السعيد العبد _ رئيس التفتيش علي اللحوم والمجازر والأسماك بالإدارة البيطرية بأجا، ووائل المحمدى الطنطاوى ومصطفى السيد عوض - مفتشين بإدارة تموين أجا، صلاح بكر - نائب رئيس مركز ومدينة أجا.



وتمكنت الحملة من تحرير ٥ محاضر لحوم ذبح خارج السلخانة بإجمالى وزن ١١٥ كجم، ومحضر عدم إعلان أسعار لمحل جزارة وتم التفتيش بمدينة أجا وقرية صهرجت الصغرى.



كما تم المرور على قرية صهرجت الصغرى وبالتفتيش تم ضبط لحوم جاموسى ١٠٥ كجم لحوم بقرى ١٠ كجم مذبوحة خارج المجزر الحكومى وتم تحرير محاضر أرقام ٧٥٥٥، ٧٥٥٦، ٧٥٥٨، ٧٥٥٩، ٧٥٥٧ جنح أجا لسنة ٢٠٢٠ وتم تحرير محضر رقم ٢٣٠١ أمن دولة طوارئ عدم إعلان أسعار بنفس القرية.



وسوف تستمر الحملات البيطرية والتفتيش للقضاء علي معدومي الضمير وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، امسس الاربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.



وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.