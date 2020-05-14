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بيج بيلبورد ومزيكا وذا باذمينت يقدمون اليوم حفل "مناجاة شهر رمضان المعظم" أونلاين

الخميس 14/مايو/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

اليوم فى العاشرة مساء على اليوتيوب تحت رعاية شركة بيج "Bigbillboard" وشركة "مزيكا" وشركة ذا باذمينت "the Basement records " تنطلق فعاليات حفل "مناجاة شهر رمضان المعظم، أكبر حفل انشاد دينى يحييه النجم محمد ثروت بمشاركة النجم أحمد سعد  والشيخ ايهاب يونس والمنشد مصطفى عاطف، والمنشد محمود هلال، والمنشد وائل الفشنى.

 

ومن المقرر أن ينطلق البث المباشر للحفل، اليوم العاشرة مساء مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، حيث يجتمع المنشدون الستة فى ليلة لا تتكرر من الابتهالات والأدعية ومدح الرسول والتضرع إلى الله.

 

وقد قام المنشدون الستة الامس بعمل بروفة مكثفة على الأغنيات والأدعية والابتهالات التى سيقدمونها اليوم وتواجد في البروفة المنتج محمد جابر والمنتج احمد ثروت والمنتج محمد الشاعر .

 

وقد نشر أحمد ثروت على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك تحت عنوان لقاء العمالقة.. انتظروا اليوم أكبر حفل انشاد دينى فى الشرق الأوسط"مناجاة" .                                                      

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