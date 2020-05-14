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"الأطباء العرب": انتهاء المرحلة الأولى لمكافحة سوء التغذية وكورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 03:23 م
الأطباء العرب
الأطباء العرب
منى صموئيل
أعلنت لجنة الإغاثة والطوارئ التابعة لاتحاد الأطباء العرب، انتهاء المرحلة الأولى من مشروع السلة الغذائية لشهر رمضان تحت عنوان "مقاومة الجوع وسوء التغذية"؛ للتغلب على الأمراض الناجمة عن سوء التغذية، وذلك بكل من مصر وسوريا واليمن وفلسطين ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية كل من مخيمات لاجئي بورما والصومال. 

وأفادت اللجنة الإغاثة، في بيان اليوم الخميس، أن السلة الغذائية لمشروع رمضان تضمنت أيضا مواد للنظافة الشخصية والمطهرات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد المستفيدين من مشروع السلات الغذائية خلال الأعوام السابقة يقدر بأكثر من 350 ألف مستفيد بمخيمات النازحين واللاجئين بـ 8 دول.

وأكد أمين عام اتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان، أن مشروع السلة الغذائية أحد مشروعات الإغاثة الموسمية التى تهدف إلى مقاومة الجوع وعلاج الأمراض الناجمة عن سوء التغذية بجانب خدمات الدعم الصحي بالمناطق التي تعاني من اضطرابات تؤدي إلى عدم توفر الغذاء والماء مثل الجفاف أو الأوبئة. 

وأردف: في ظل انتشار فيروس كورونا تم إضافة بعض مواد النظافة الشخصية للتغلب على انتشار الفيروس بين مخيمات النازحين واللاجئين والأحياء الفقيرة.

خروج 160 من مستشفات لعزل وارتفاع أعداد المتعافين لـ2486

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة.

2980 حالة تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

تسجيل 338 إصابة جديدة بكورونا.. و12 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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