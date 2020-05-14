"المصل واللقاح" تُحذر من التكييفات المركزية بأماكن العمل (فيديو)

قال أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن فيروس كورونا هو فيروس تنفسي التصاقي تلامسي، ولابد من اتباع الاجراءات الاحترازية للحد من نقل العدوى به المتمثلة في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.





وأكد "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل"، المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، أن المناعة لها دور هام في الوقاية من كورونا، ورفع المناعة يستلزم التغذية المناعية السليمة التي ليس بها إفراط في السكريات والدهون او تفريط في البروتين والعناصر المعدنية والخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين سي والزنك وفيتامين د، والابتعاد عن التدخين، وممارسة الرياضة بشكل يومي لتحفيز المناعة، كما ان العامل النفسي له تأثير كبير على رفع مناعة الإنسان.





وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا يوجد علاقة بين مواجهة كورونا وارتفاع درجات الحرارة، بينما معظم الدراسات أكدت أن درجة الحرارة العالية تقلل من حدة انتشار الفيروس وتقلل من وجوده على الأسطح، ولكن لا تقتله تمامًا، لافتًا إلى أن التكييف العادي الموجود في المنزل الذي يأخذ دورته من الهواء الخارجي ليس له ضرر او تأثير على نشر الفيروس، محذرًا من خطورة التكييفات المركزية الموجودة بالمنشآت الحكومية التي دورة هوائها داخلية تعتمد على أخذ الهواء من غرفة لأخرى، والتي يمكن أن تنقل العدوى من خلال رذاذ شخص قد يكون مصاب بكورونا بغرفة لغرفة أخرى.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.





وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.



