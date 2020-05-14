Advertisements

انخفاض قيم التجارة العالمية 3% بسبب فيروس كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 03:40 م
بوابة الفجر
اتفقت 36 منظمة دولية بينها منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" على أن وباء فيروس كورونا خفض قيم التجارة العالمية 3 في المائة في الربع الأول من هذا العام.


وفقا لأحدث بيانات "أونكتاد" نشرتها في تقرير مشترك للمنظمات الدولية، من المتوقع أن يتسارع الانكماش في الربع الثاني، لتسجل التجارة العالمية انخفاضا على أساس ربع سنوي 27 في المائة، وفقا لتقرير لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية بين هذه المنظمات.

وقال موخيسا كيتويي الأمين العام لـ"أونكتاد"، "أنا فخور بأن "أونكتاد" قد اضطلعت بدور مركزي في الجمع بين هذا العدد الكبير من المنظمات الدولية لجمع حقائق وأرقام قيمة لدعم الاستجابة للوباء".


وأضاف، "في كل مكان تضغط الحكومات لاتخاذ قرارات التعافي في مرحلة ما بعد كورونا مع ما يترتب على ذلك من عواقب طويلة الأمد. "لكن هذه القرارات ينبغي أن تستنير بأفضل المعلومات والبيانات المتاحة".

أخبار تهمك

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ يومين

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

وكالة الأدوية الأوروبية تكشف عن موعد إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

بعد زواجها.. طليق ياسمين عبد العزيز في المستشفى

منذ حوالي 17 ساعة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل جلسة الخطيب مع فايلر وعبد الحفيظ

منذ أقل من نصف ساعة

الأنبا رويس.. أول أسقف يتوفى في زمن كورونا

منذ أقل من ساعة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ يوم

اليوم.. المملكة تسجل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا

منذ ساعة

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يصدم إنبي بشأن ضم نجم الفريق

منذ ساعة الا ربع

مصاب بـ"كورونا" لم تظهر عليه الأعراض ينقل العدوى لمئات الأشخاص

منذ ساعة

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:20 م

عضو بـ"الأطباء": كورونا مستمر ومش هنلاقي حد يعالج الناس بعد كده (فيديو)

مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

07:09 ص

عاجل.. الحكومة تبدأ إعداد خطة التعايش مع فيروس "كورونا"

11:26 ص

وكالة الأدوية الأوروبية تكشف عن موعد إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا

11:30 ص

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

08:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟