انخفاض قيم التجارة العالمية 3% بسبب فيروس كورونا

اتفقت 36 منظمة دولية بينها منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" على أن وباء فيروس كورونا خفض قيم التجارة العالمية 3 في المائة في الربع الأول من هذا العام.









وفقا لأحدث بيانات "أونكتاد" نشرتها في تقرير مشترك للمنظمات الدولية، من المتوقع أن يتسارع الانكماش في الربع الثاني، لتسجل التجارة العالمية انخفاضا على أساس ربع سنوي 27 في المائة، وفقا لتقرير لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية بين هذه المنظمات.





وقال موخيسا كيتويي الأمين العام لـ"أونكتاد"، "أنا فخور بأن "أونكتاد" قد اضطلعت بدور مركزي في الجمع بين هذا العدد الكبير من المنظمات الدولية لجمع حقائق وأرقام قيمة لدعم الاستجابة للوباء".







