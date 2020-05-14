لسوء حالة الطقس.. تفحم سيارة مواد غذائية على الطريق الصحراوي في قنا



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، باشتعال النيران في سيارة نقل تحمل أرقام 23887 نقل قنا، قيادة المدعو محمد أبو المجد، تابعة لشركة مواد غذائية بفرشوط، دون وقوع إصابات.



انتقلت قوة من الحماية المدنية برئاسة المقدم أحمد نعيم، والنقيب علاء الديب، في محاولة للسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



وفي سياق آخر صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت بعدة حملات لإزالة التعديات علي اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد اراضي املاك الدولة بقنا وقوات الشرطة من مديرية امن قنا أسفرت عن إزالة 19 حالة تعدي.



وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 5 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمركزي فرشوط ونجع حمادي بمساحة اجمالية 1038 متر مربع، وازالة حالة واحدة تعدي بالزراعة علي املاك الدولة بمركز قنا بمساحة 2 فدان، وازالة 12 حالة تعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية بمراكز ابوتشت وقنا ونقادة وفرشوط ونجع حمادي بمساحة 10 قراريط و13 سهم، بالإضافة الي ازالة حالة واحدة مخالفات بناء عشوائي بمساحة 175 متر مربع بمركز نجع حمادي.



وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ 16مارس الماضي وحتي الان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 292حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 227890 متر مربع، و32 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 67 فدان و19 قيراط و15 سهم، و622 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 30 فدان و11قيراط و13 سهم، و84 حالة مخالفات بناء عشوائي بمساحة 10317 متر مربع.



يأتي ذلك في اطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون اجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.

تفحمت سيارة تحمل مواد غذائية، اليوم الخميس، على الطريق الصحراوي بنجع حمادي، بعد اشتعال النيران فيها، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.