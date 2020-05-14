الأجهزة التنفيذية بالفيوم تواصل جولاتها الميدانية للتأكد من التزام المواطنين وأصحاب المحال بقرار الحظر

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تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، جولاتها المكثفة للتأكد من إلتزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بقرارات الحظر، وذلك بناءً على تكليفات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الخدمات العامة، وأعمال النظافة ورفع الإشغالات والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.



وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام للمحافظة، بجولة ميدانية بمركز سنورس لمتابعة إلتزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بقرارات حظر التجوال، وكذلك أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والمنشآت.



وقد أسفرت الحملة، عن تحرير عدد من المحاضر لمواطنين خالفوا قرارات حظر التجوال، وتحرير 40 محضر إشغالات لمحال تجارية بمدينة سنورس وقرى المركز، فضلًا عن تحرير محضر إشغال طريق لمطعم بمدينة سنورس وغلقه، كما تم مصادرة 10 مركبات توكتوك لمخالفتها قرارات الحظر.



كما تم تنفيذ حملة تطهير وتعقيم لعدد من شوارع وأحياء مدينة سنورس، بجانب متابعة حملة النظافة المسائية بمدينة سنورس، التى نجحت فى رفع 55 طن قمامة و20 طن أتربة ومخلفات بناء.



وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، قام أيضًا بجولة ميدانية موسعة بمركزي أبشواي ويوسف الصديق أسفرت عن إزالة 4 أكشاك خشبية، و10 مخيمات شوادر خشبية مخالفة، ورفع 350 حالة اشغال طرق، ورفع 200 بائع متجول، ونقل 150 بائع من تجار الجملة لسويقات بديلة، لتيسير حركة السير للمركبات والمارة، فضلًا عن التحفظ على 4 مركبات "توكتوك" لمخالفة قرارات الحظر.



كما أسفرت الحملة التى قام بها السكرتير العام المساعد بمركز يوسف الصديق عن تحرير محاضر لعدد 6 محلات وغلقها لمخالفتها قرارات الحظر، وتحرير 30 محضر إشغال طرق، فضلًا عن رفع 40 طن قمامة.



ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الجولات الميدانية مستمرة للتأكد من إلتزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بقرارات الحظر بجانب متابعة أعمال تطهير وتعقيم المنشآت والشوارع والميادين، فضلًا عن متابعة أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

