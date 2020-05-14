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"الإحصاء": 85% من العاطلين في مصر حملة مؤهلات

الخميس 14/مايو/2020 - 03:30 م
عاطلون عن العمل
عاطلون عن العمل
محمد عصام

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، أن أصحاب المؤهلات الدراسية المختلفة  قد استحوذا على النسبة الأكبر بين عدد العاطلين في مصر خلال الربع الأول من 2020.

 

وبلغ إجمالي معدل البطالة في البلاد نحو 7.7% خلال الربع الأول من 2020 وقبل أزمة كورونا التى دفعت عدد كبير من فقدان وظائفهم منخفضة بنسبة 0.4% على أساس سنوي، وتشير الأرقام المبدئية إلى ارتفاعها  إلى 9.2% خلال الفترة بين مارس وأبريل بسبب هذه الأزمة.

وقال الجهاز في بيان نتائج بحث القوى العاملة، إن إجمالي عدد العاطلين في الربع الأول بلغ 2.236 مليون عاطل من إجمالي حجم قوة العمل بالبلاد البالغة 29.008 مليون فرد.

 

وتابع الجهاز، أن نسبة المتعطلين من حملة الشهادات  المتوسطة وفوق المتوسطة  والجامعية وما فوقها  بلغ 85% من إجمالي عدد العاطلين على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن حملة المؤهلات قد استحوذوا على نسبة 86.9% من إجمالي العاطلين عن الربع السابق.

 

وذكر الجهاز، أن نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات والبالغة 85% موزعة بين  الحاصلين على المؤهلات المتوسطة  وفوق المتوسطة بنسبة 36.2% ، بنسبة 48.8% للحاصلين على المؤهلات الجامعية ومافوقها.


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