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أمريكا: 2.9 مليون طلب جديد لإعانة البطالة خلال أسبوع
الخميس 14/مايو/2020 - 03:48 م
استمرت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في إلحاق الضرر بسوق العمل بالولايات المتحدة حيث قدم الملايين طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، بعضهم من أصحاب الأعمال المكتبية، الأسبوع الماضي مع اتساع نطاق تأثير الجائحة ليشمل قطاعات شتى من الاقتصاد.
ويظهر التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الصادر عن وزارة العمل الأمريكية اليوم أن عدد الطلبات الجديدة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 2.981 مليون في الأسبوع المنتهي في التاسع من مايو. ورغم أن الرقم أقل من مستوى 3.176 مليون طلب المسجل في الأسبوع السابق وهو أيضا سادس انخفاض أسبوعي على التوالي فإن الأعداد ظلت في مستوى مرتفع للغاية، وفقا لـ"رويترز".