أمريكا: 2.9 مليون طلب جديد لإعانة البطالة خلال أسبوع

استمرت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في إلحاق الضرر بسوق العمل بالولايات المتحدة حيث قدم الملايين طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، بعضهم من أصحاب الأعمال المكتبية، الأسبوع الماضي مع اتساع نطاق تأثير الجائحة ليشمل قطاعات شتى من الاقتصاد.







