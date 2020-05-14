الزمالك يتراجع عن ضم باهر المحمدي





أصبح باهر المحمدي مدافع نادي الإسماعيلي هو حديث الساعه، فى الصفقات الجديدة الذى يسعي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك التعاقد معها لتجعيم الصفوف نهاية الموسم الحالي.





ولكن ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول تراجع الزمالك عن فكرة التعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، مما جعل أن الأهلي هو الأقرب لضمه.





وكان باهر أحد اللاعبين الذى إنضموا للمنتخب الأول خلال تولي خافيير أجيري المدرب السابق لمصر، و شارك ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وضمه حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر فى الوقت الحالي.





وشارك باهر المحمدي مع الإسماعيلي فى 16 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدف.





ولدي اللاعب 8 مباريات دولية مع منتخب مصر وسجل هدف وحيد كان فى مرمي منتخب تونس فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.