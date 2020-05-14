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التفتيش على الفنادق السياحية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين

الخميس 14/مايو/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
بدأت، اليوم الخميس، عدد من لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية، بأعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان)، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين.

وأكد عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، على أن هذه اللجان سوف تقوم بالتأكد من مدى التزام الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مما يمكّن حصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاستقبال النزلاء المصريين بنسبة اشغال ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لها.

وأوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، انه حتى الآن تقدم إلى الغرفة طلبات فحص من ١٧٢ فندق تمهيدًا لاعادة التشغيل بعد حصولهم على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

2980 حالة تحولت نتائجها من إيجابية لسلبية

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

تسجيل 338 إصابة جديدة بكورونا.. و12 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.


وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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