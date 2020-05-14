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إستمرار تطوير شبكات توزيع الكهرباء فى قطاع الاسماعلية

الخميس 14/مايو/2020 - 04:55 م
بوابة الفجر
كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك ، واتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين العاملين وفي التعامل مع الجمهور مع تفعيل الاليات الالكترونية المختلفة.

وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع الاسماعيلية  والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى  (581623) مشترك ونجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتي  31/3/2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في هذا القطاع وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى :
تم إحلال وتجديدعدد من المهمات  بالخطة الطموحة من عام 2017 حتى تاريخه متضمنة عدد متر325كم موصلات جهد منخفض – 32233كجم موصلات جهد متوسط –6724متر كابلات جهد منخفض 16904متر كابلات جهد متوسط –1262عامود جهد منخفض – 379 عامود جهد متوسط –17محول قدرات مختلفة –7كشاك كاملة بالمحول –  4 اكشاك فارغة – 5موزعات حلقية  - 14 صندوق توزيع جهد منخفض –  4 سكينة ثلاثية بتكلفة 30.6 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير عدد (4356) محضر بقيمة تصل إلى حوالى  6.2 مليون جنيه وبلغت عدد المحاضر التى تم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء عدد (22333) بقيمة تبلغ حوالى 15 مليون جنيه.
 
وجدير بالذكر أنه تم تطوير جميع الهندسات بقطاع الاسماعيلية والتي يبلغ عددها 14 هندسة وهم هندسة مدينة الاسماعيلية، مركز أبو صوير، مركز القصاصين، مركز التل الكبير، مركز القنطرة غرب، مركز القنطرة شرق،مركزفايد، والقري والعزب التابعة لهذه المراكز​.

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