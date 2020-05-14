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مسلسل بـ 100 وش الحلقة 21 بطولة نيللي كريم.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

الخميس 14/مايو/2020 - 06:11 م
ب100 وش
ب100 وش
مسلسل بـ 100 وش الحلقة 21 بطولة نيللي كريم.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل بـ 100 وش الحلقة 21، للنجمة نيللي كريم والنجم أسر ياسين، اليوم الخميس الموافق 14 من مايو لعام 2020، والحادي والعشرين من رمضان لعام 1441.

مسلسل بـ100 وش الحلقة 21
ويقوم ببطولة مسلسل "بـ100 وش"، النجمة نيللي كريم والنجم آسر ياسين، ولاقى الجمهور ردود فعل واسعة بسبب الكوميديا والتلقائية بين الثنائي، حيث تجسد نيللي كريم شخصية مختلفة عن المسلسلات الماضية.

مسلسل بـ100 وش.. أحداث الحلقات السابقة
تتحالف نيللي كريم مع أسر ياسين ويخططان لعملية نصب جديدة وهي سرقة راجل مريض يمكث في قصر كبير بمفرده، كما أنه يعاني من ظروف صحية حرجة.

مسلسل بـ100 وش الحلقة 21
ويخوض آسر ياسين بمشاركة الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني من خلال مسلسلهما الجديد بـ100 وش وينتظر الجمهور مواعيد الحلقة 21 حيث ستشهد تفاصيل وأحداث مثيرة للغاية.

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 21.. مواعيد العرض

قناة "الحياة"
عرض أول الساعة 7:45 مساءً

قناة "الحياة دراما"
- عرض أول الساعة 9:00 مساءً
- إعادة أولى الساعة 4:00 صباحًا
- إعادة ثانية الساعة 9:15 صباحًا
- إعادة ثالثة الساعة 5:00 عصرًا

قناة "دبي"
عرض أول الساعة 8 مساءً

مسلسل بـ 100 وش الحلقة 21 بطولة نيللي كريم.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

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