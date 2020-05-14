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مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 24 لـ أوس أوس والميرغني.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

الخميس 14/مايو/2020 - 06:11 م
اتنين في الصندوق
اتنين في الصندوق
مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 24 لـ أوس أوس والميرغني.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

ننشر لكم في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 24 والقنوات الناقلة، لنجمي مسرح مصر أوس أوس وحمدي الميرغني، حيث حقق المسلسل منذ بداية عرضه نسبة مشاهدة عالية.

وتدور أحداث مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 24 حول شابان يعملان في مهنة جمع القمامة ويحلمان بالوصول إلى الشهرة في التمثيل والغناء.

مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 24.. موعد العرض

يعرض مسلسل اتنين في الصندوق بشكل يومي خلال أيام شهر رمضان في تمام الساعة 9.30 مساءا، على قناة mbc مصر، كما يعاد على قناة mbc مصر2.

مسلسل اتنين  في الصندوق الحلقة 24

ويتكون طاقم عمل مسلسل "اتنين في الصندوق" من كل من حمدي الميرغني وأوس أوس، ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد ورحاب الجمل ونهى عابدين، وهايدي رفعت، ومحمد حسني، وصلاح عبدالله، وانتصار، ويظهر العديد من النجوم كضيوف شرف خلال حلقات المسلسل، والمسلسل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 24 لـ أوس أوس والميرغني.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

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