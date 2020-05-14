عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير الكهرباء

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأوضح راضي، أن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء.





ووجه الرئيس السيسي، بتطبيق برنامج القراءات الموحد لاستخدامات التيار الكهربائي، كما وجه بإيلاء الأولوية لمنظومة الكهرباء في شمال سيناء.





واستعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار التغذية الكهربائية، طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره في استهلاك الطاقة الكهربائية واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين العاملين.





كما استعرض وزير الكهرباء، وفق بيان، اليوم الخميس، تقريرًا يتضمن آخر ما تم إنجازه من أعمال بنطاق قطاع الإسماعيلية الذي يبلغ عدد المشتركين به حوالي (581623) مشتركًا، حيث نجحت الشركة في تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتى 3132020 متضمنة تنفيذ أعمال توسيع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في هذا القطاع وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالي:





- إحلال وتجديد عدد من المهمات بالخطة الطموحة من عام 2017 حتى تاريخه متضمنة 325 كم موصلات جهد منخفض.

– 32233 كجم موصلات جهد متوسط.

– 6724 متر كابلات جهد منخفض 16904 متر كابلات جهد متوسط.

– 1262عامود جهد منخفض.

– 379 عامود جهد متوسط.

– 17 محول قدرات مختلفة.

– 7 أكشاك كاملة بالمحول.

– 4 أكشاك فارغة.

– 5 موزعات حلقية.

- 14 صندوق توزيع جهد منخفض

– 4 سكينة ثلاثية بتكلفة 30.6 مليون جنيه.



