Advertisements
تفاصيل اجتماع وكيل "تعليم الدقهلية" لمناقشة الجديد في تسليم المشروعات البحثية
الخميس 14/مايو/2020 - 04:49 م
محمد كشك
عقد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد، بحضور مدير عام التعليم الفني عبدالقادر إبراهيم عبد القادر.
تناول الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة باخر مستجدات تسليم المشروعات البحثية وتم مد مدة تسليم المشروعات البحثية حتى الاثنين 18 مايو بناء على تعليمات الدكتور طارق شرقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكد عبدالرؤوف، التنبيه على مديري المدارس، بضرورة التواصل بكافة الطرق بأولياء الأمور وأعلامهم بمد مدة تسليم المشروعات البحثية حتى يتسنى لهم تقديمها خلال المدة الاستثنائية.
وأوضح وكيل تعليم الدقهلية، بشأن الامتحانات التكميلية للطلاب الذين تخلفوا عن آداء امتحان الفصل الدراسى الأول ضرورة الأعداد وتجهيز الامتحانات وكذلك اللجان الامتحانية وفق الإجراءات الاحترازية.
أما طلاب الصف الثالث الإعدادي يتم إعداد كشوف مدرج بها اسماء وإعداد الطلاب المتقدمين برفع الأبحاث إلكترونيا وورقيًا ويتم تسليمها للجنة النظام والمراقبة، مؤكدًا حصر إعداد الطلبة اللذين تم رفع المشروعات إلكترونيًا وورقيًا.
في سياق متصل، تم تشكيل لجان لتصحيح الأبحاث وأكد على ضرورة الأنتهاء منها فى الوقت المحدد.
كما ناقش الاستعدادات الكاملة للإمتحانات الثانوية العامة وتجهيز اللجان من اثاث واجراءات احترازية وكذلك تجهيز استراحات القائمين على أعمال الامتحان.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الاربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.
وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.