تفاصيل اجتماع وكيل "تعليم الدقهلية" لمناقشة الجديد في تسليم المشروعات البحثية

عقد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد، بحضور مدير عام التعليم الفني عبدالقادر إبراهيم عبد القادر.





تناول الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة باخر مستجدات تسليم المشروعات البحثية وتم مد مدة تسليم المشروعات البحثية حتى الاثنين 18 مايو بناء على تعليمات الدكتور طارق شرقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.





وأكد عبدالرؤوف، التنبيه على مديري المدارس، بضرورة التواصل بكافة الطرق بأولياء الأمور وأعلامهم بمد مدة تسليم المشروعات البحثية حتى يتسنى لهم تقديمها خلال المدة الاستثنائية.





وأوضح وكيل تعليم الدقهلية، بشأن الامتحانات التكميلية للطلاب الذين تخلفوا عن آداء امتحان الفصل الدراسى الأول ضرورة الأعداد وتجهيز الامتحانات وكذلك اللجان الامتحانية وفق الإجراءات الاحترازية.





أما طلاب الصف الثالث الإعدادي يتم إعداد كشوف مدرج بها اسماء وإعداد الطلاب المتقدمين برفع الأبحاث إلكترونيا وورقيًا ويتم تسليمها للجنة النظام والمراقبة، مؤكدًا حصر إعداد الطلبة اللذين تم رفع المشروعات إلكترونيًا وورقيًا.

في سياق متصل، تم تشكيل لجان لتصحيح الأبحاث وأكد على ضرورة الأنتهاء منها فى الوقت المحدد.

كما ناقش الاستعدادات الكاملة للإمتحانات الثانوية العامة وتجهيز اللجان من اثاث واجراءات احترازية وكذلك تجهيز استراحات القائمين على أعمال الامتحان.