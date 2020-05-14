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مسلسل لعبة النسيان الحلقة 21.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

الخميس 14/مايو/2020 - 06:11 م
لعبة النسيان
لعبة النسيان
مسلسل لعبة النسيان الحلقة 21.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 21.. ننشر لكم في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان الحلقة 21 للفنانة دينا الشربيني والقنوات الناقلة والتردد، وهذا بعد أن لاقى إعجاب العديد من الجمهور منذ بداية أولى حلقاته مع شهر رمضان الكريم.

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 21
بطلة العمل تكون امرأة من طبقة متوسطة، وتتغير حياتها بعد فقدانها الذاكرة وتجسد البطولة دينا الشربيني، حيث تعد البطولة الثانية لها بعد مسلسلها في رمضان الماضي، كما ينتمي مسلسل لعبة النسيان 2020 لنوعية الأعمال الدرامية.

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 21 بطولة دينا الشربيني ، وأحمد داوود ، وانجي المقدم ، ورجاء الجداوي ، والعديد من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد حاتم ، والفنانة ياسمين أبو اليزيد ، و المسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب.

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 21.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 21  يتم عرضه خلال شهر رمضان الكريم على قناة mbc مصر، وتردد قناة mbc مصر على القمر نايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي، بينما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5، ومعدل الترميز هو 27500.

وعن أحداث الحلقات السابقة من مسلسل لعبة النسيان، حاول يحيى الصرفي "محمود قابيل" إقناع حفيده يحيى أن والدته رقية "دينا الشربيني" لا تتذكره ليصاب بالحزن ويبدأ يحيى الصغير في معاملة "رقية" بطريقة قاسية جدا؛ خاصة بعد أن ذكر لها موقف قبل تعرضها لحادث الانتحار وفقدان الذاكرة وكذبت عليه بأنها تتذكر هذا الموقف.

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 21.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

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