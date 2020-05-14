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أحمد داش يشارك جمهوره صورة من كواليس "البرنس"

الخميس 14/مايو/2020 - 04:54 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشر الفنان أحمد داش، صورة له من كواليس تصوير مسلسل "البرنس"، والذي يعرض حالياً علي شاشات التليفيزيون، وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلق "داش"، علي الصورة قائلاً: "مع مدير التصوير أحمد فهيم و أسطي الإضاءة الأمور هاني زنيتا؛ #البرنس".

يذكر أن مسلسل "البرنس"، تدور أحداثة في إطار درامي تشويقي، حول عائلة رضوان البرنس الذي يجسد شخصيتة الفنان محمد رمضان.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رمضان وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ونجلاء فتحي وروجينا وريم سامي ومحمد علاء ودنيا عبدالعزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي. ويعرض عبر شاشة "dmc".

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